A skótokat is két vállra fektette a Ferencváros

Hatalmas sikert ért el a nemzetközi kupában a Ferencváros. A magyar bajnok a skót Rangerst is megverte a csoportkörben. Hat forduló után veretlen maradt a gárda, így biztosan továbbjutott a tavaszi folytatásra. Itthon a női Fizz Liga küzdelmeiben új éllovas van a tabella élén. Válogatottunk sajnos a hetedik helyen zárta a világbajnokságot a hollandiai tornán. A stúdióban a kapitány, Golovin Vlagyimir elemzi a látottakat.