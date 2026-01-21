Agresszió a válasz

Kötcsén veszítette el türelmét a tisza párt honvédelmi szakértője, amikor a mandiner újságírója a Tisza Párt többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni. Ruszin-Szendi Romulusz azonban válaszok helyett lökdösni kezdte a riportert.

A Tisza Párt honvédelmi szakembere ellen jelenleg 4 további eljárás is indult.