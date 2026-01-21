NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Agresszió a válasz

Továbbra is nyomoznak Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei botránya miatt - számolt be a Magyar Nemzet. Magyar Péter jelöltjét a Tisza Párt többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni a Mandiner újságírója, amikor a volt vezérkari főnök türelmét vesztve lökdösni kezdte.

  • Híradó
  • 52 perce
  • Frissítve: 50 perce
  • Forrás: Hír TV
Kötcsén veszítette el türelmét a tisza párt honvédelmi szakértője, amikor a mandiner újságírója a Tisza Párt többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni. Ruszin-Szendi Romulusz azonban válaszok helyett lökdösni kezdte a riportert. 

A Tisza Párt honvédelmi szakembere ellen jelenleg 4 további eljárás is indult. 

 

