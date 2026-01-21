Agresszió a válasz

Továbbra is nyomoznak Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei botránya miatt - számolt be a Magyar Nemzet. Magyar Péter jelöltjét a Tisza Párt többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni a Mandiner újságírója, amikor a volt vezérkari főnök türelmét vesztve lökdösni kezdte.
A Tisza Párt honvédelmi szakembere ellen jelenleg 4 további eljárás is indult.