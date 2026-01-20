Amíg nemzeti kormány van, nem lesz migránskvóta

Megvertek és csaknem halálra késeltek egy 57 éves minisztériumi alkalmazottat Rómában a Termini pályaudvar környékén. Az eset másfél hete történt. Ugyanazon a napon pár méterrel arrébb egy ételfutár is hasonló sorsra jutott, a tettesek mindkét esetben afrikai migránsok voltak.

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója elmondta: továbbra is a közép-mediterrán útvonal a legforgalmasabb. Rámutatott: egyre több ország ismeri fel, hogy az illegális migráció súlyos biztonsági kockázatokat hordoz.

Ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, nem lesz betelepítés és migránskvóta - szögezte le az Európai Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára. Zsigmond Barna Pál ugyanakkor arra figyelmeztetett: ezzel ellentétben a Tisza Párt képviselői mind megszavazták, hogy az unió 25 millió eurónyi forrást biztosítson a migránspaktum gyors végrehajtására. Zsigmond Barna Pál arra is kitért, hogy a magyar állam még decemberben indított pert az Európai Unió Bírósága ellen, hogy így támadja meg a testület azon döntését, amely naponta egymillió eurós büntetést szabott ki az országra.

