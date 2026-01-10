Az a nyugati világ, amelyben a Fidesz megalapításakor vallásosan hittünk, a szemünk láttára hullik szét

Bayer Zsolt felidézte a párt alapításának körülményeit. Elmondta, hogy 1988 márciusában még nem világpolitikai szerepről álmodtak. Sejtették a kommunista világrend alkonyán, hogy börtönbe már nem viszik őket – de a kockázat mindennapos volt.

A publicista felidézte saját politikai útját is: a Fidesz sajtófőnökeként, majd parlamenti szóvivőként számára már az is felfoghatatlan élmény volt, hogy belépőkártyával járhat a Parlamentbe. Azóta közel negyven év telt el, és – mint fogalmazott – ma ott tartunk, hogy a magyar miniszterelnök szavára az Egyesült Államokban is odafigyelnek.

A Hír TV műsorvezetője szerint a Fidesz sikerének egyik titka az a „széttéphetetlen kapocs”, amely az alapítók és a régi harcostársak között kialakult. Az „egy mindenkiért, mindenki egyért” elve máig meghatározza a közösséget, és olyan erőt ad, amely évtizedek múltán is harcban tartja az embert.

Megosztotta gondolatait azon illetően, miért nem lehet elfáradni: miközben a Nyugat széthullik, Magyarország megőrzése valódi történelmi feladat.

A közelgő kongresszusról azt mondta: egyszerre erődemonstráció és a kampány kezdete, amely megmutatja, hogy a Fidesz ennyi év kormányzás után is egységes és erős. A bizonytalan szavazók számára pedig egy egyszerű üzenetet fogalmazott meg: nézzék meg az alternatívát.

Bayer szerint ma nincs olyan ellenzék Magyarországon, amely valódi, komolyan vehető választ tudna adni egy széthulló világ kihívásaira – és szerinte már ez önmagában eldönti a kérdést.