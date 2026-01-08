Gigantikus ukrán követelések és terítéken a legújabb brüsszeli tervek

Ukrajna 800 milliárd dolláros uniós támogatást kérhet a jövőben, ami Gulyás Gergely szerint Magyarország negyvenévnyi nyugdíjfinanszírozásának felelne meg. A rádióműsor hallgatói kritizálták a baloldali sajtó, például a 444.hu brüsszeli támogatását is, amit a választások előtti politikai befolyásolás eszközének tartanak.

Kiemelt téma volt Fleck Zoltán jogász felbukkanása a Tisza Párt környékén,

aki a műsorvezető szerint korábban „alkotmányos puccsot” vázolt fel, zsarolással kényszerítve ki a hatalomváltást. A betelefonálók emellett a brüsszeli háborús politika veszélyeire és a 2010 előtt nyugdíjba vonult pedagógusok méltatlanul alacsony járandóságaira is felhívták a figyelmet.