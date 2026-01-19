Kapitány István egy Brüsszelből idehelyezett személy?

A Tisza Párt elnöke szombaton jelentette be, hogy Kapitány István, az egyik multinacionális olajvállalat volt alelnöke lett a Tisza Párt új gazdasági és energetikai szakembere. Orbán Viktor rámutatott: Kapitány István tevékenysége egyenlő lenne a rezsicsökkentés megszüntetésével.

Kapitány István volt az is, aki nyíltan támogatta Bajnai Gordont. Korábban úgy fogalmazott a volt szocialista miniszterelnökről, hogy egy nagyon jó nagykövete a professzionális, globális szinten versenyképes magyar menedzsertársadalomnak.