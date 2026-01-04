Magyar Péter erős fenyegetést küldött újévi beszédében

Én arra kérek mandátumot az emberektől az előttünk álló választáson, arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból. Erre kérek fölhatalmazást tőlük. Szeretném tőlük kérni, hogy abban erősítsenek meg, arra hatalmazzanak föl, hogy tartsam kívül Magyarországot az európai háborús szövetségből - mondta Orbán Viktor szilveszteri beszédében. Ezzel szemben Magyar Péter fenyegetőzött, Fekete-Győr András pedig nekiment Kapu Tibornak. Ezekről is szó volt a Sajtóklub adásában.