Magyar Péter sajátosan értelmezi a sajtószabadság fogalmát: tagadja, hogy korábban a Hír TV megszüntetésével fenyegetőzött volna

A pártelnök nem először riogatja a neki nem tetsző sajtóorgánumokat, és azok munkatársait. Nemrég ennek a fenyegetőzésnek lett az áldozata a Bors különszáma, amely a Tisza Párt megszorítócsomagját próbálta bemutatni.

Tagadja Magyar Péter, hogy korábban a Hír TV megszüntetésével fenyegetőzött volna, sőt, még csatornánk nézettségét és munkatársait is ócsárolta hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján. Mindezt azután, hogy hosszan ecsetelte a sajtószabadság fontosságát.