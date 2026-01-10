NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Mindaddig, amíg a felvidéki magyarságot kollektív bűnösséggel illetik, addig a szlovákok sem lehetnek biztonságban

A Felvidékről hozom baráti köszöntésünket – kezdte Őry Péter beszédét, kiemelve, hogy több mint száz éve viselik vállukon a kisebbségek keresztjét, na, nem azért, hogy lehúzza őket, hanem azért, hogy felemelje őket, és nem azért, hogy megfutamodjanak, épp ellenkezőleg, azért, hogy előre menjenek.

  • 2 órája
  • Forrás: Hír TV
– Mi magyarok talpon fogunk maradni a Kárpát-medencében, mert nem csak jelünk a kereszt, hanem erőnk is ebben rejlik – közölte a szlovákiai Magyar Szövetség alelnöke. Csallóközcsütörtök polgármestere arra is kitért, a Benes-dekrétumokat soha nem fogják elismerni. 

