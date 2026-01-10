Mindaddig, amíg a felvidéki magyarságot kollektív bűnösséggel illetik, addig a szlovákok sem lehetnek biztonságban

A Felvidékről hozom baráti köszöntésünket – kezdte Őry Péter beszédét, kiemelve, hogy több mint száz éve viselik vállukon a kisebbségek keresztjét, na, nem azért, hogy lehúzza őket, hanem azért, hogy felemelje őket, és nem azért, hogy megfutamodjanak, épp ellenkezőleg, azért, hogy előre menjenek.