Navracsics Tibor: Az elmúlt 16 évben minden megújult

Mint mondta, fájó választás után voltak, és úgy tűnt, hogy megingathatatlan a szocialisták és Gyurcsány Ferenc népszerűsége. Akkor azt kértem, hogy adjatok bizalmat és hitet, és ti adtatok. Hol van most már Gyurcsány Ferenc és hol vagyunk mi – üzente a kongresszus résztvevőinek.

Amikor 2010-ben megnyerték a választást, akkor egy nagyon rossz helyzetben lévő országot örököltek. Azonban az elmúlt 16 évben minden megújult az országban, a mindennapi életünk biztonságosabb, jobb és gazdagabb lett. Ha hitet és bizalmat adtok nekünk, akkor naggyá tesztek minket – fogalmazott. Ahogy jelezte, az elmúlt húsz évben végig vitatkozta a politikai pályáját, azonban tudják, hogy az érveik erősebbek és a valóság a kormánypártok oldalán áll.