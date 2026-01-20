Sulyok Tamás: A kollektív megkülönböztetés hazugságainak korát már lezártuk

A magyar köztársasági elnök Frank-Walter Steinmeier német államfővel közösen vett részt az eseményen, ahol elmondta, hogy a magyarokat és a németeket egy ezredév köti össze. A köztársasági elnök felidézte: 80 éve azért űzték el a honfitársainkat, mert német nemzetiségűek voltak, pedig Magyarország szerves részét alkották évszázadokon át. Kiemelte: a németországi kapcsolatok elmélyítése különösen fontos Magyarország számára.