Szentkirályi Alexandra: 16 kiváló budapesti jelöltet indítunk az útjára

Szentkirályi Alexandra: ,,A beszélgetésre szükség van a győzelemhez, ma 16 kiváló budapesti jelöltet indítunk az útjára, olyan embereket, akik nem beszélni akarnak Budapest, hanem dolgozni érte, akikért jó szívvel kérem a támogatásotokat, mert tudom, hogy tűzbe tehetjük értük a kezünket és ők is tűzbe teszik Budapestért, nem kérek kevesebbet tőletek sem, minthogy bízzatok bennük, higgyetek bennük, és az elkövetkezendő hetekben, hónapokban dolgozzunk együtt a győzelemért, mert minden szavazat számít, Budapesten különösen."