Új arcok, külföldi érdekek – a miniszterelnök szerint az új ellenzék is a régi kottából játszana



Magyar Péter a Tisza párt megalakulása óta hangoztatja, hogy ők nem baloldaliak, de ezt Kéri László most megcáfolta. A politológus mellett más baloldali szereplők is feltűntek, köztük felesége is, aki az elmúlt időszakban többször kritizálta a kormány intézkedéseit, például a 13. havi nyugdíjat.

Személyi változás történt, de lényegi változás nem



- mutatott rá Orbán Viktor, A miniszterelnök kiemelte, hogy lényegi változás nem történt a baloldalon, mert ott a brüsszeli utasításokat végrehajtó erők vannak. Elfogadják a migrációs paktumot, együtt mennek az európaiakkal a háborúba, és hajlandók megtenni, ha Brüsszel gender-szabályozást követel.



Orbán Viktor hozzátette, Magyarország azért tudja megragadni a lehetőségeket és elhárítani a komoly veszélyeket, mert az európai országokhoz képest cselekvőképesebb és akcióképesebb kormánya van.