Kéri László lebuktatta Magyar Pétert

Kéri László politológus: "Én nem gondolom jobboldali pártnak a Tiszát. De ha megnézed a Tisza 21 pontját, nem tudom, láttad-e, hogy van egy ilyen 21 pont, abban én például 12-t ilyen tipikus baloldalinak látok. Jó néhány, több olyat látok, amit baloldalinak lehetne tartani,mint amit nem. Ott van például ne haragudj az egykulcsos adórendszer is. Az nagy marhaság, azzal nem is értek egyet, az a Fidesz örökség és szerintem a legrosszabb örökség, igen az például egy alapvető baloldali követelés, hogy tessék progresszív adórendszert bevezetni."

A Tűzfalcsoport rámutat: a Tisza párt a régi baloldali elit visszatérési kísérlete új csomagolásban, ahogy erre Kéri is rámutatott.