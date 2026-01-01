Vádaskodás: Karácsony Gergely bemutatott a kormánynak

Középső ujjával mutatott be a kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely mindeközben azzal vádolta a kabinetet, hogy csődbe akarta vinni a fővárost, csakhogy még decemberben szavazta meg az Országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szól. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára szerint a kormány betartott mindent, amit ígért.

Mint emlékezetes Karácsony Gergely novemberben egy levelet adott át Orbán Viktornak, amiben arra figyelmeztetett, hogy a főváros hamarosan fizetésképtelenné válhat. Ebben azt írta, hogy Budapest a 2025-ös évet 0 helyett 33 milliárd forintos folyószámlahitellel fogja zárni, ami magával hordozza azt is, hogy januárban már nem kaphatnak fizetést az önkormányzat dolgozói, mindemellett a főpolgármester a kormányra mutogatott.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtotta be, a Parlament pedig el is fogadta azt a törvényjavaslatot, ami a Fővárosi Önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szól. A főváros segélyhitelt vehet fel a Magyar Fejlesztési Banktól, aminek a feltétele, hogy a közgyűlés kimondja, hogy fizetési nehézséggel küzd. Hitelt vehetnek fel a dolgozói bérek kifizetésére a legalább 50 százalékban fővárosi tulajdonú cégek is.

„A kormány betartotta, amit ígért” - közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára közösségi oldalán Karácsony Gergely szilveszteri évértékelő videójára válaszul. Latorcai Csaba szerint a megvalósult ígéretek világosan mutatják, hogy a budapestiek is számíthatnak a kormányra, míg Karácsony Gergely 6 éve nem tudott érdemi eredményeket felmutatni.