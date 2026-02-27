Vita tárgya, hogy hány éves kortól lehessen elektromos rollert használni

Slágertéma az elektromos rollerek helyzete, amelyet a jelenlegi KRESZ szinte egyáltalán nem szabályoz. Az új KRESZ-tervezet kétféle elektromos rollert különböztet meg: a kisebb teljesítményű modelleket a kerékpárok közé sorolná, míg az erősebbeket a segédmotoros kerékpárokhoz hasonló elbírálás alá vonná. Ugyanakkor felmerült olyan javaslat is, amely szerint nem feltétlenül indokolt a kettős kategorizálás: elegendő lenne egyetlen besorolás, 25 km/órás maximális sebességhatárral.