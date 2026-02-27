Akár súlyos testi sértés bűntett elkövetésével is gyanúsíthatják azt a férfit, aki megvert egy aktivistát

Budai Gyula, országgyűlési képviselő, Fidesz: "A kampány elején vagyunk. Ha már most ilyen mértékű erőszak és brutalitás van az utcán, akkor mi lesz később. És ez mind mind annak a következménye, hogy Magyar Péter erőszakra és brutalitásra biztatja a híveit. Meg kell nézni az összes megnyilvánulása arra irányul, hogy egy ilyen felfokozott, polgárháborús hangulatot keltsen itt a választási kampányban, és ennek ez az első jele."