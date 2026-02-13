Magyar Péter beismerte: ott volt a drogos buli helyszínén az alvilági klubban

A Magyar Péter kettős élete körüli botrány egy drogos házibuli beismerésével és súlyos feljelentésekkel folytatódik a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen. Bár a politikus titkosszolgálati akciót emleget, Tényi István kábítószer-birtoklás gyanújával fordult a hatóságokhoz.
A politikai színház véget ért, és megkezdődött a rideg valóság: a Magyar Péter kettős élete immár rendőrségi jegyzőkönyvek tárgya. A Tisza-vezér egy zavaros videóban ismerte be, hogy ott volt a drogos buli helyszínén, a hírhedt Lock klub és az ahhoz köthető lakáshotel sötétjében. Itt készült az a fotó, amelyen a gyanús fehér por az asztalon virít, miközben a politikus hajnali szexuális kalandjaival próbálja elfedni a lényeget. E