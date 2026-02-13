A Tisza-vezér sötét hajnala: Magyar Péter feljelentéssel próbálja elfedni a kábítószeres botrányt?

A hurok szorul a Tisza Párt elnöke körül, miután egy bizarr vallomással próbált elébe menni a botránynak. Kábítószer birtoklásának gyanúja miatt tettek feljelentést ellene, mert beismerte, ott volt a hírhedt „fehér poros” lakásban. Miközben hajnali szexuális kalandjairól beszél, a hatóságok már a drogok után nyomoznak. Ez a politikai valóságshow legújabb, sötét epizódja.
Ez már nem politika, hanem egy rossz krimi és egy olcsó szappanopera keveréke. Magyar Péter beismerte, hogy járt abban a lakásban, ahol az asztalon a gyanús fehér por pihent, így emiatt kábítószer birtoklásának gyanújával tett feljelentést a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen Tényi István. A Tisza-vezér közben hajnali öt órakor végződő, konszenzuális szexuális viszonyt emlegetve próbálja elterelni a figyelmet a lényegről, miközben azt állítja, ő csak egy áldozat, és jogosulatlan titkos információgyűjtés célpontja lett.