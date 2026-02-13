A Tisza-vezér sötét hajnala: Magyar Péter feljelentéssel próbálja elfedni a kábítószeres botrányt?

Ez már nem politika, hanem egy rossz krimi és egy olcsó szappanopera keveréke. Magyar Péter beismerte, hogy járt abban a lakásban, ahol az asztalon a gyanús fehér por pihent, így emiatt kábítószer birtoklásának gyanújával tett feljelentést a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen Tényi István. A Tisza-vezér közben hajnali öt órakor végződő, konszenzuális szexuális viszonyt emlegetve próbálja elterelni a figyelmet a lényegről, miközben azt állítja, ő csak egy áldozat, és jogosulatlan titkos információgyűjtés célpontja lett.