Orbán Viktor évértékelője lerázza a politikai állóvizet – Itt nézheti élőben!

A kormányfő már készül a sorsdöntő pillanatra: készül az évértékelő beszéd, amely idén minden eddiginél nagyobb téttel bír. Orbán Viktor a közösségi oldalán üzente meg: „Hosszú éjszaka lesz!”. A Hír Tv többórás, exkluzív műsorfolyammal, szakértői elemzésekkel és prominens politikusokkal várja a nézőket tíz órától, hogy együtt vázolják fel az áprilisi választások győzelmi stratégiáját.
A politikai szezon legfontosabb eseménye következik: évértékelő beszéd formájában jelöli ki az irányt a miniszterelnök. Tavaly a munkamódszer neve: teli rüszttel volt, és a gazdasági áttörésről szólt, de idén, a választások kampányhajrájában még komolyabb bejelentésekre számíthatunk. Orbán Viktor közösségi bejegyzése – „Már fél oldal meg is van” – egyértelmű üzenet: a stratégia készen áll. A Hír Tv stábja, köztük Déri Stefi és Ferkó Dániel, a helyszíni stúdióból elemzi majd a hallottakat, miközben Szabó Réka a legbefolyásosabb államtitkárokat és minisztereket szólaltatja meg.