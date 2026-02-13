Orbán Viktor évértékelője lerázza a politikai állóvizet – Itt nézheti élőben!

A politikai szezon legfontosabb eseménye következik: évértékelő beszéd formájában jelöli ki az irányt a miniszterelnök. Tavaly a munkamódszer neve: teli rüszttel volt, és a gazdasági áttörésről szólt, de idén, a választások kampányhajrájában még komolyabb bejelentésekre számíthatunk. Orbán Viktor közösségi bejegyzése – „Már fél oldal meg is van” – egyértelmű üzenet: a stratégia készen áll. A Hír Tv stábja, köztük Déri Stefi és Ferkó Dániel, a helyszíni stúdióból elemzi majd a hallottakat, miközben Szabó Réka a legbefolyásosabb államtitkárokat és minisztereket szólaltatja meg.