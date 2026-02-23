NMHH-szakértő: A dezinformáció legnagyobb veszélye, hogy az emberek már semmit sem hisznek el

Papp János Tamás hangsúlyozta, hogy az internet megjelenésével a szólásszabadság demokratizálódott, bárki bárkihez szólhat, de ez egyben próbára is teszi a régi jogi dogmákat.

A szakértő rávilágított a különbségre a közvélekedés és a valóság között: sokan azt hiszik, az internet jogon kívüli terület, de ugyanúgy érvényesek rá a rágalmazás, a jó hírnév megsértése vagy a gyűlöletbeszéd elleni szabályok. Kiemelte, hogy bár az anonimitás bizonyos esetekben (például visszaélések bejelentésekor) hasznos, az arc nélküli gyűlöletbeszéd elkövetői IP-cím alapján beazonosíthatók.

A mesterséges intelligencia és a Deepfake kapcsán Papp János Tamás figyelmeztetett: a legnagyobb társadalmi veszély nem is feltétlenül az álhírek elhívése, hanem a „valóság eltűnése”, amikor az emberek a sok hamisítvány miatt már a valódi információknak sem hisznek. Meglátása szerint a jövőben éppen emiatt fog felértékelődni a minőségi, hiteles és ellenőrzött forrásokból dolgozó újságírás szerepe.