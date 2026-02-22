A 106 jelölt elsőként minden körzetben összegyűjtötte a szükséges számú aláírást - írta közösségi oldalán a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs szerint a Fidesz az aláírásgyűjtés során fölényes győzelmet aratott a Tisza Párt felett. Holnaptól, február 23-ától országjárásra indul a Fidesz amely március 20-ig tart, a politikai igazgató úgy fogalmazott, hogy be fogják járni az egész Magyarországot és több száz eseményt fognak megtartani.