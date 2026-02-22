A Barátság kőolajvezeték szállítani képes állapotban van, de az ukrán vezetés hozott egy politikai döntést

A Bayer Show február 22-ei adásában többek között szó volt arról, hogy a HVG a balliberális kormányok idején nem tartotta bajnak ha gyenge a forint, de a nemzeti kormány idején történt forintromlásról - vagyis tulajdonképpen ugyanarról a témáról - ellenkező álláspont szerint közölt cikket.

Az adás második részében Kovács Zoltán államtitkár volt a vendég, aki többek között a Barátág kőolajvezetéken hazánkba szállítandó orosz nyersanyag leállítása kapcsán mondta el véleményét. Ekkor többek között így fogalmazott: "Nem fogom átlépni, meg nem is léphetem át a hatáskörömet. Az, ami elhangzott, az elhangzott, tehát én is hallottam kormányülésen, amikor erről beszéltünk, illetve hát tájékoztatták az Országgyűlés titkosszolgálati bizottságát, tehát aki a titkosszolgálatokkal foglalkozik, azokról a bizonyítékokról, amelyek napnál világosabbá tették, hogy mi is történt pontosan ennél a támadásnál, amit valóban az oroszok indítottak egy része ellen, illetve egy olyan energetikai létesítmény ellen, amelyen keresztül megy egyébként maga a csővezeték. És több egymástól független és megbízható és ellenőrzött forrás is állítja, hogy a vezeték nem sérült, illetve képes olajat továbbítani Magyarországra ugyanúgy, ahogy eddig tette. És egy puszta politikai döntés húzódik a mögött egyébként, amelyet a legmagasabb szinten hoztak meg Ukrajnában. Mindenki kitalálhatja, hogy ez ki lehetett."