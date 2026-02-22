A Csörte vendége Fodor Gábor, Gajdics Ottó, Szőcs László és Nagy Attila Tibor volt. A műsort M. Dobos Marianne vezette.
A tartalomból:
Washingtonban ülésezett a Béketanács, amely Gázára összpontosít, de más gócpontok felszámolásával is foglalkozhatnak.
Szijjártó Péter: Donald Trump a remény Európa békéjére.
Az ukránok politikai okok miatt nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket.
Magyarország és Szlovákia leállította a dízelszállításokat Ukrajnába.
A Tisza képviselői Münchenben világosság tették, leválasztanák az országot az orosz energiáról.
Orbán Viktor: Nem engedünk az ukrán zsarolásnak!
Donald Trump: Orbán Viktor a teljes és feltétlen támogatásomat élvezi.