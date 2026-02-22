A tartalomból:

Washingtonban ülésezett a Béketanács, amely Gázára összpontosít, de más gócpontok felszámolásával is foglalkozhatnak.

Szijjártó Péter: Donald Trump a remény Európa békéjére.

Az ukránok politikai okok miatt nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket.

Magyarország és Szlovákia leállította a dízelszállításokat Ukrajnába.

A Tisza képviselői Münchenben világosság tették, leválasztanák az országot az orosz energiáról.

Orbán Viktor: Nem engedünk az ukrán zsarolásnak!

Donald Trump: Orbán Viktor a teljes és feltétlen támogatásomat élvezi.