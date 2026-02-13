„Előre menekülne” – Magyar Péter bizarr drogvallomása és a Tisza Párt alelnökének bűnügye: Ez a bukás előszele?

A politikai színház véget ért, megkezdődött a rideg valóság: Magyar Péter kínos és önként vállalt magyarázkodása egyértelmű beismerése annak, hogy a "Messiás" az éjszaka sötét bugyraiban mozog otthonosan. Egy fekete-fehér kép egy üres ágyról, mellette a gyanús fehér porral – ez a kép azóta kísérti a közvéleményt, Magyar pedig előre menekülne a felelősség elől. De a drogos házibuli csak a jéghegy csúcsa. Kiderült ugyanis, hogy a fiktív számlák világa sem idegen a köreiktől: komoly bűnügyben lehet érintett a Tisza Párt alelnöke, ami a gazdasági maffiamódszerek gyanúját veti fel. Miközben itthon a sárban tapicskolnak, Brüsszelben a sürgős, sorsfordító találkozón túllévő unió vezetői hazánk sorsáról is döntöttek. A kapcsolat egyértelmű: a zsarolható és gyanús ügyekbe keveredett politikusok nem a nemzetet, hanem a saját túlélésüket szolgálják.