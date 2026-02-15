Vegán a vágóhídon? Kapitány István dízelfüsttel eteti a "zöld" liberális szavazókat

Déri Stefi ma este nem csupán műsort vezet, hanem intellektuális nagyágyúként lövi darabokra a Tisza Párt hitelességét. A Geri–Joca páros asszisztálásával veszik célkeresztbe Kapitány Istvánt, a Shell ex-globális vezérét, aki hirtelen "magyar megváltónak" állt. A képlet egyszerű és gyomorforgató: amíg mi a háborús inflációtól szenvedünk, addig a Shell és Kapitány úr köre profitál. Közben Európa csendben átalakul, és Trumpot már megint temetik.
További témák a Zelenszkij-terv, amely cinikus hidegvérrel kalkulál: Kijev stratégiája arra épít, hogy Magyar Péter esetleges hatalomra kerülésével elhárulnak az akadályok, és hazánk is betagozódik a háborús gépezetbe. A műsor azonban mélyebbre ás: az európai migráció visszafordíthatatlan demográfiai következményeit vizsgálva szembesít azzal a jelenséggel, hogy Nyugaton lassan az Ahmed család modellje szorítja ki a hagyományos európai életformát.