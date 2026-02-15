Vegán a vágóhídon? Kapitány István dízelfüsttel eteti a "zöld" liberális szavazókat

A mindig tűpontos és lenyűgözően felkészült Déri Stefi vezetésével ma este a politikai elemzés új dimenzióit nyitjuk meg. A stúdióban a Geri–Joca páros asszisztál a kontinensünket feszítő ellentmondások kibontásához. A fókuszban Kapitány István, a Tisza Párt gazdasági guruja, aki évtizedekig a világ egyik legszennyezőbb óriáscégének dolgozott. A kérdés jogos: hogyan fér össze a "bolygó gyilkosa" imázs a Tisza Párt fiatal, zöld, liberális táborával? A képmutatás olyan szintű, hogy attól még a jégsapkák is elolvadnának szégyenükben.

További témák a Zelenszkij-terv, amely cinikus hidegvérrel kalkulál: Kijev stratégiája arra épít, hogy Magyar Péter esetleges hatalomra kerülésével elhárulnak az akadályok, és hazánk is betagozódik a háborús gépezetbe. A műsor azonban mélyebbre ás: az európai migráció visszafordíthatatlan demográfiai következményeit vizsgálva szembesít azzal a jelenséggel, hogy Nyugaton lassan az Ahmed család modellje szorítja ki a hagyományos európai életformát.