Történelmi pillanat a kifutópályán: Megérkezett Trump jobbkeze, akire mindenki várt!

A lemenő nap fényében csillant meg az amerikai kormánygép ezüstös szárnya a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér betonján. Marco Rubio, az Egyesült Államok amerikai külügyminisztere megérkezett Budapest szívébe, hogy új fejezetet nyisson a két ország kapcsolatában. A helyszínen munkatársunk, Udvari Anna követte az eseményeket feszült figyelemmel. Ez nem egy egyszerű udvariassági vizit, ez a szövetség megerősítése: a gép lépcsőjén lelépő politikus érkezése azt jelzi, hogy Magyarország ismét stratégiai partner, nem pedig kioktatandó kisdiák a tengerentúli nagytestvér szemében.