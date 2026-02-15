Történelmi pillanat a kifutópályán: Megérkezett Trump jobbkeze, akire mindenki várt!

Itt van, megérkezett! Délután fél öt körül földet ért a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere. A látogatás szimbolikus és gyakorlati jelentősége is óriási: a Trump-adminisztráció egyik legfontosabb embere nem kioktatni jött, hanem tárgyalni. A történelmi pillanatnál munkatársunk, Udvari Anna is jelen volt, aki szerint érezni lehetett a levegőben a diplomáciai fordulat súlyát.
A lemenő nap fényében csillant meg az amerikai kormánygép ezüstös szárnya a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér betonján. Marco Rubio, az Egyesült Államok amerikai külügyminisztere megérkezett Budapest szívébe, hogy új fejezetet nyisson a két ország kapcsolatában. A helyszínen munkatársunk, Udvari Anna követte az eseményeket feszült figyelemmel. Ez nem egy egyszerű udvariassági vizit, ez a szövetség megerősítése: a gép lépcsőjén lelépő politikus érkezése azt jelzi, hogy Magyarország ismét stratégiai partner, nem pedig kioktatandó kisdiák a tengerentúli nagytestvér szemében.