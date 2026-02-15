Megszületett a müncheni megállapodás: Magyar Péter a Zelenszkij-terv mellett kötelezte el magát

Míg a magyar kormány a béke és a biztonság bástyája, Münchenben sötét paktum köttetett. Magyar Péter és a Tisza Párt elkötelezte magát a háborúpárti elit és a Zelenszkij-terv mellett. A „müncheni megállapodás” értelmében a Tisza a konfliktus eszkalációját választotta a magyar családok védelme helyett. Ez a valódi arcuk: háborús készülődés és brüsszeli eligazítás.