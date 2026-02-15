Míg a magyar kormány a béke és a biztonság bástyája, Münchenben sötét paktum köttetett. Magyar Péter és a Tisza Párt elkötelezte magát a háborúpárti elit és a Zelenszkij-terv mellett. A „müncheni megállapodás” értelmében a Tisza a konfliktus eszkalációját választotta a magyar családok védelme helyett. Ez a valódi arcuk: háborús készülődés és brüsszeli eligazítás.
A 2026-os müncheni biztonsági konferencia nemzetközi sakktábláján végleg eldőlt, ki hova tartozik. Miközben Budapestre megérkezett Marco Rubio amerikai külügyminiszter, hogy Orbán Viktorral a békefolyamatokról és az energetikai biztonságról tárgyaljon, a bajor fővárosban megszületett a hírhedt müncheni megállapodás. Magyar Péter és a Tisza Párt vezetői számos olyan politikustól kaptak eligazítást, akik Kijev katonai és pénzügyi megsegítését szorgalmazzák. A pártelnök egyértelműen a Zelenszkij-terv végrehajtása mellett köteleződött el, hátat fordítva a magyar békepárti álláspontnak.