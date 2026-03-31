Elgázolná a tűzoltókat a tiszás nő

Menczer Tamás: Idézek, „Már tudom kiket nem kell kikerülni kocsival.” Ezt írta a tiszás Kovács-Huy Linda a pilisvörösvári önkéntes tűzoltókkal készített fotóm alá. El akarja gázolni az önkéntes tűzoltókat, pusztán azért, mert velem készítettek egy fényképet. Nos, kedves Linda, a helyzet az, hogy ezek az emberek szabadidejüket és a családi életüket feláldozzák azért, hogyha te bajba kerülsz, akkor megmentsék az életedet. A szó, amit keresel ezekkel az emberekkel kapcsolatban: a köszönöm. Ne gázold el az önkéntes tűzoltókat, és ha lehet kérni, mást se gázolj el.