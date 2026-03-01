Magyar Péter bizalmasa tagadja a háború tényét – Megszólaltak a Paláver hallgatói

Dezse Balázs szerint azonban a szomszédban dúló háború, az ukrán energiaellátási fenyegetések és a közel-keleti eszkaláció mellett a biztonság kérdése nem kampányfogás, hanem húsbavágó valóság. A műsorban elhangzott: miközben a baloldal szerint „nincs mitől félni”, a nemzetközi hírek és az olajpiaci folyamatok egészen mást mutatnak.