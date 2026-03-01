Magyar szemtanú a dubaji luxusszállodát ért támadásról

Kiss László, a városban élő magyar szemtanú beszámolt be a drámai pillanatokról: elmondása szerint a becsapódó rakétamaradványok két emeleten is tüzet okoztak, a helyiek pedig a bevásárlóközpontok mélygarázsaiban kerestek menedéket. Bár az első napon még nyugalom honolt, a támadás másnapjára már megrohamozták a benzinkutakat a várost elhagyni készülő lakosok.