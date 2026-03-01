Rétvári Bence elárulta, mit hoz a mindennapokban a védelmi tanács döntése

Fokozott rendőri jelenlétre számíthatunk közterületeken és a határellenőrzési eljárások is némileg módosulnak. Rétvári Bence belügyminisztérim államtitkára a védelmi tanács tegnapi döntését részletezte, melynek során az iráni háború miatt egy fokozattal megemelték a terrorkészültségi szintet. A kormány több tagja is megerősítette, hogy a magasabb terrorveszély mellett az új fegyveres konfliktusnak gazdasági hatásai is lehetnek hazánkra nézve.