Lángos, lecsó és szelfik: Orbán Viktor nemcsak kezet fogni ment az utcára

A közvetlen hangulatú felvételeken Orbán Viktor nemcsak a lángos erejével, hanem humorral is operál, legyen szó a sorban elé vágó Lázár János miniszter "megregulázásáról" vagy a telefonos megkeresésekről. A cél egyértelmű: a nap végére elérni a bűvös számot és mozgósítani a közösséget a Fidesz-KDNP mellett. Az országjárás ezen a napon nem csupán politika, hanem egy véget nem érő, személyes maraton.

Több impulzust generál Orbán Viktor, mint Magyar Péter

Orbán Viktor egymillió kézfogás akciója ütős kampányinnováció - mutatott rá a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán. Deák Dániel azt írta:

a kormányfő így sokkal több impulzust generál mint Magyar Péter, mivel izgalmas és változatos helyzetekben láthatjuk a miniszterelnököt a kampány utolsó napján.

Az elemző hozzátette: ezzel pedig a digitális mozgósítási versenyt is a kormánypárt nyeri.