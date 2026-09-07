Feszültség a kormányban, elszálló árak a kutakon: nehéz napok jöhetnek az autósoknak

Bár az üzemanyagárak folyamatosan emelkednek, segítségre egyelőre nem lehet számítani a kormány részéről - erre hívta fel a figyelmet a Világgazdaság újságírója. Járdi Roland szerint kormányzati szinten feszült a helyzet, miközben a piaci szereplők azonnali beavatkozást sürgetnek.

Július 7-én még a gázolaj litere 601, a benziné 584 forintba került. Azóta folyamatosan drágult mindkét üzemanyagfajta. Hétfőn átlagosan egy liter 95-ös benzin már 617, egy liter gázolaj pedig 696 forintba került. Utóbbi már több mint nyolcvan forinttal haladja meg a védett árat.

A holtankoljak.hu továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy további áremelkedés várható, a benzin literenként akár 5 forinttal, a gázolaj pedig 6 forinttal is drágulhat a következő napokban.