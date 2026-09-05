„Állj ki te is a tanárod mellett!” – Petíciót indított a KDNP Lannert Judit leváltásáért

Állj ki Te is a tanárod mellett! mottóval indított petíciót a KDNP Lannert Judit oktatási miniszter leváltásáért, miután a tárcavezető korábbi nyilatkozataiban a pedagógusokra sértő megjegyzéseket tett. Többek között azt mondta, hogy az intézményvezetők nem alkalmasak, le kellene cserélni őket, és pedagógusnak az megy, akinek ez a fajta oktatás, ami most van testhezálló, és ezek valóban nem az önállóan gondolkodó innovatív emberek.

A témában Máthé Zsuzsát, a KDNP országgyűlési képviselőjét kapcsoltuk.

