Nem vonták felelősségre Schummer Orsolyát a szavazógomb megnyomása miatt

Nem vonta felelősségre a házelnök Schummer Orsolyát, miután a múlt héten a mellette ülő Csézy Erzsébet szavazógombját is megnyomta.

Forsthoffer Ágnes elmondta: Csézy Erzsébet leadott szavazata a saját akaratából történt, Schummer Orsolya csupán csak segítség miatt nyomta meg Csézy Erzsébet szavazógombját. Forsthoffer Ágnes mindemellett figyelmeztette a képviselőket, hogy a későbbiekben ne történjen hasonló jogsértés.

A Fidesz országgyűlési képviselője szerint elfogadhatatlan, hogy Forsthoffer Ágnes mosdatni kezdte a két érintett tiszás országgyűlési képviselőt.

Németh Balázs hozzátette, hogy egyértelmű, hogy Schummer Orsolya méltatlan arra, hogy parlamenti képviselő legyen, vissza kellene adnia mandátumát, Czézy Erzsébet pedig bűntársa azzal a hazugsággal, amivel védi Schummer Orsolya tettét.

