Harkivban nyitott irodát az Ökumenikus Segélyszervezet

Harkiv Észak- és Kelet-Ukrajna belső menekültjeinek elsődleges felvevőpontja, ahol a segélyszervezet a legsérülékenyebb csoportok és az őket segítő kisebb civil közösségek támogatására indít segélyprogramot az ősz folyamán. Emellett a várhatóan kemény tél és az energetikai infrastruktúra elleni támadások következményeinek enyhítését célzó segítség lehetőségét is vizsgálja az Ökumenikus Segélyszervezet - ez jelentős eredmény lenne, hiszen bár a humanitárius szükségletek egyre nőnek, az ezek enyhítésére fordítható források globális szinten is csökkenőben vannak.