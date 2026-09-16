Nyílt nap a Nemzeti Színházban

A nyílt napon délutántól kulisszajárással, ifjúsági programokkal, táncházzal, vetítésekkel, előadásaink világát megidéző aktivitásokkal és számos meglepetéssel várják a közönséget, az estét pedig jubileumi gálával zárják a Nagyszínpadon.
A témáról Flament Krisztina szervező és Holló Patrik Albert színművész beszélt a Napindítóban.
A nyílt napon délutántól kulisszajárással, ifjúsági programokkal, táncházzal, vetítésekkel, előadásaink világát megidéző aktivitásokkal és számos meglepetéssel várják a közönséget, az estét pedig jubileumi gálával zárják a Nagyszínpadon.