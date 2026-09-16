Szenzációs magyar siker: 85 érmet szereztek íjászaink a szilvásváradi világbajnokságon

Szenzációs magyar sikerekkel zárult az 5. 3D Íjász Világbajnokság döntője Szilvásváradon. A Heves vármegyei településen a világ legjobb íjászai mérték össze tudásukat.

A Lipicai Lovasközpontban és a környező erdőkben felállított pályákon rekordlétszámú több, mint 800 fős mezőnyből a legeredményesebb nemzetként 31 arany, 34 ezüst és 20 bronzérmet gyűjtöttek be kiválóságaink.

A világ legjobb 3D-s íjászai vették át az uralmat a Bükk szívében. A szilvásváradi stadionban és az arra kijelölt öt erdei versenypályán 17 ország több mint 800 versenyzője gyűlt össze, hogy bizonyítsa: a pontosság nem csupán technika, hanem idegek harca. A tét óriási volt, a körülmények pedig embert próbálóak. Ismeretlen távolságok, kiszámíthatatlan erdei széljárás, és az a fajta pszichés nyomás, amit csak egy világbajnokság jelenthet.

A 3D íjászat egy rendkívül izgalmas, szabadtéri sport és szabadidős tevékenység, ahol a versenyzők vagy hobbiíjászok élethű, háromdimenziós állatalakú habszivacs célpontokra lőnek természetes környezetben.

