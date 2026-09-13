Magyar Péter: A kormány meg fogja változtatni a jelenlegi örökbefogadási rendszert

Magyar Péter: ,,Aki szerint bűnözők között vagy embertelen körülmények között nő fel egy kicsi vagy éppen egy nagyobb gyermek és ott jobb helyen mint akár egy egyedülálló, jó szülőnél vagy két azonos nemű vagy nem azonos szülőnél, az az én szememben egy kifejezetten gonosz ember, aki ezt mondja és így is gondolja. Én azt hiszem, hogy egyértelműen mondhatjuk, hogy meg fogjuk változtatni ezt a rendszert. Nem a miniszternek kell döntenie ilyen esetekben, nem egy politikusnak kell döntenie ilyen esetekben, sem emberként, sem politikusként, hanem szakembereknek."