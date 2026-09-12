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Peller Károly: A színház az itt és most műfaja

Peller Károly 19 évesen lett az Operettszínház tagja, prózai és musical szerepekben egyaránt otthonosan mozog, ír, tanít és rendez.

  • Ikon
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Sem a verseket nem szavalta gyerekként, sem a kötelező olvasmányok nem érdekelték, ma mégis prózai és musicalszerepekben, rendezőként és tanárként is otthonosan mozog. Peller Károly pályafutása egy véletlenül kiszúrt újsághirdetéssel és egy elszánt nagymamával kezdődött. A fiatal tehetség alig 19 évesen már a Budapesti Operettszínház szerződtetett tagja volt, ahol a kezdeti magabiztosságot gyorsan felváltották a kemény munkával eltöltött évek és a legendássá vált, utolsó pillanatos beugrások. Az ismert művész a gyerekkori emlékekről, a bécsi tapasztalatokról és a színpadi szenvedélyről mesélt.

 

 

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