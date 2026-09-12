Peller Károly: A színház az itt és most műfaja

Sem a verseket nem szavalta gyerekként, sem a kötelező olvasmányok nem érdekelték, ma mégis prózai és musicalszerepekben, rendezőként és tanárként is otthonosan mozog. Peller Károly pályafutása egy véletlenül kiszúrt újsághirdetéssel és egy elszánt nagymamával kezdődött. A fiatal tehetség alig 19 évesen már a Budapesti Operettszínház szerződtetett tagja volt, ahol a kezdeti magabiztosságot gyorsan felváltották a kemény munkával eltöltött évek és a legendássá vált, utolsó pillanatos beugrások. Az ismert művész a gyerekkori emlékekről, a bécsi tapasztalatokról és a színpadi szenvedélyről mesélt.