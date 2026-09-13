Panyi Miklós: Magyar Péternek semmilyen jogalapja nincs, hogy ő gyermekvédelem kérdéséről moralizáljon

Panyi Miklós: "Ez egy nagyon súlyos ügy, ilyen az elmúlt 36 évben nem történt, ez minden határnak az átlépése, önmagában ugye egy 11 éves intézetben nevelkedő gyermeket felhasználnak politikai célokra, ez önmagában felháborító és elfogadhatatlan, hogyha ez mindez egy ilyen szervezet formában történt, az elmúlt 36 évben egy olyan vörös vonal átlépése, aminek nagyon súlyos következményekkel kell, hogy járjon és innentől kezdve Magyar Péternek semmilyen jogalapja nincs, hogy ő gyermekvédelem kérdéséről moralizáljon meg kioktasson."