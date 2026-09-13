Kiemelt videók

Paláver - Állítólag kiszivárgott, hogy miről beszélt Orbán Viktor Kötcsén

A betelefonálókkal Dezse Balázs beszélgetett a megadott témákban.

Vágólapra másolva!

Az adás témái: 

Zelenszkij végre találkozik Putyinnal? 

Állítólag kiszivárgott, hogy miről beszélt Orbán Viktor Kötcsén.

Magyar Péter megsértődött a kritikákra, szerinte lehet, hogy nem is kellett volna dízel-ártámogatás.

 

 

Továbbiak a témában