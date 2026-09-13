Paláver - Állítólag kiszivárgott, hogy miről beszélt Orbán Viktor Kötcsén

Az adás témái:
Zelenszkij végre találkozik Putyinnal?
Állítólag kiszivárgott, hogy miről beszélt Orbán Viktor Kötcsén.
Magyar Péter megsértődött a kritikákra, szerinte lehet, hogy nem is kellett volna dízel-ártámogatás.
A betelefonálókkal Dezse Balázs beszélgetett a megadott témákban.
Az adás témái:
Zelenszkij végre találkozik Putyinnal?
Állítólag kiszivárgott, hogy miről beszélt Orbán Viktor Kötcsén.
Magyar Péter megsértődött a kritikákra, szerinte lehet, hogy nem is kellett volna dízel-ártámogatás.