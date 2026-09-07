Parlament – Napirend előtt és Viszonválasz – élő közvetítés

A 13 órakor kezdődő ülést élőben közvetítjük.
A miniszterelnök felszólalásával kezdődik a parlament őszi ülésszaka. A képviselők dönthetnek a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról, a vármegye és a főispáni megnevezés eltörléséről és a miniszterelnök fizetésének 2 és fél millió forintban történő meghatározásáról. Az őszi ülésszak kormányzati törvényalkotási programjában decemberig 83 előterjesztés elfogadása szerepel.
A 13 órakor kezdődő ülést élőben közvetítjük.