Minden magyarra jut egy negyedmilliós teher? Így nőtt az államadósság

Óránként 1 milliárd forinttal nőtt az államadósság a Tisza-kormány regnálása alatt – hívta fel a figyelmet Sebestyén Géza közgazdász.

Az egyetemi docens arra emlékeztet, hogy a központi költségvetés adóssága az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint három hónap alatt 63-ról 65 ezer milliárd forint fölé ugrott, ami 3,75 század százalékos növekedés.

Sebestyén Géza számításai szerint ez 2 ezer 374 milliárd forintot jelent, vagyis ennyivel több pénzt kell majd a hitelezőknek visszafizetni.

Mindez lakosságszámra elosztva azt jelenti, hogy egy magyar negyedmillió forinttal lett szegényebb a Tisza-kormány alatt.