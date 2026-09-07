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Minden magyarra jut egy negyedmilliós teher? Így nőtt az államadósság

Óránként egymilliárddal nőtt az államadósság a Tisza-kormány alatt.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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Óránként 1 milliárd forinttal nőtt az államadósság a Tisza-kormány regnálása alatt – hívta fel a figyelmet Sebestyén Géza közgazdász. 

Az egyetemi docens arra emlékeztet, hogy a központi költségvetés adóssága az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint három hónap alatt 63-ról 65 ezer milliárd forint fölé ugrott, ami 3,75 század százalékos növekedés. 

Sebestyén Géza számításai szerint ez 2 ezer 374 milliárd forintot jelent, vagyis ennyivel több pénzt kell majd a hitelezőknek visszafizetni. 

Mindez lakosságszámra elosztva azt jelenti, hogy egy magyar negyedmillió forinttal lett szegényebb a Tisza-kormány alatt.

 

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