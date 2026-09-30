Jogerős ítélet a budapesti embervadászat ügyében: enyhítették Maja Trux büntetését

Jogerősen hét év szabadságvesztésre ítélte a másodfokú bíróság Maja Truxot. Ezzel egy évvel mérsékelte az elsőfokú bíróság ítéletét, valamint mellőzte azt a részt, hogy bűnszövetkezetben követték el a támadásokat.

A magát transzneműként azonosító férfi társa, a külföldön tartózkodó Gabriele M. szintén enyhébb büntetést kapott a másodfokú bíróságtól. Ő korábban hét évet, most hat évet kapott. Az ügyészség szerint Maja Trux a Hammer-bande tagjaként részt vett a 2023 februárjában lezajlott budapesti embervadászatban. A külföldi szélsőbaloldali támadók 9 járókelőre rontottak rá Budapest 4 pontján, brutálisan összeverve őket, néhányukat súlyosan megsebesítve.