A köztársasági elnökhöz fordul a Ferencvárosi Torna Klub elnöke azt követően, hogy az országgyűlés megszavazta a Lex Kubatov néven elhíresült törvényt.

Kubatov Gábor szerint a törvény alkotmányellenes, mivel visszamenőleges hatályú, korlátozza az egyesülési jogot és személyre szabott rendelkezéseivel sérti a törvény előtti egyenlőséget.

Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője úgy minősítette a törvényt, hogy abban benne van minden, amit Magyar Péterről gondolhattak: gyűlölet, a bosszúvágy, az önkény.