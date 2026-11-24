Az adóemelések mögötti számok nehezen férnek össze Magyar Péter kampánymondatával. Kedden megszavazták a kata átalakítását: a régi rendszerben maradók havi 50 ezres adója 2027-ben 75 ezerre, 2028-ban 100 ezerre nő. Az új katában a főállásúak már jövőre 100 ezret fizetnek, bár többen választhatják a rendszert. A kétgyermekes anyák 40 év felett tervezett mentessége elmarad, a jogosultaknál pedig egymilliós havi plafon lesz.

Adóemelések: kinek nő a terhe 2027-ben?

Az egymilliárd forint feletti vagyonrész után vagyonadó jön, az érintett nagyvállalatok társasági adója 9-ről 15 százalékra emelkedik. A reklámadó is visszatér. Bóka János 26 adóemelő vagy új adót bevezető intézkedést számolt. A kormány családipótlék-duplázással és adójóváírással érvel. De egyetlen lényegi kérdésre válaszolni kell: kinek mennyivel nő a terhe, és hol az ígért adócsökkentés? Kormányzati összegzés.

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