Ki pótolja az egymillió forintot a közszolgálati családok költségvetésében?

A közszolgálati otthontámogatás megszűnése jelentős terhet róhat a családokra. A 2027-es költségvetési terv nem számol az egymillió forintos támogatás folytatásával, amelyet idén mintegy 186 ezren vettek igénybe. Czirbus Gábor fideszes országgyűlési képviselő a HírTV-nek arról beszélt, hogy a lakáshitel törlesztése sokaknál havi mintegy 80 ezer forinttal nagyobb saját terhet jelenthet. Magyar Péter kormányának lépését adóemeléshez hasonlította. HírTV

Mi lesz a rendvédelmi dolgozók lakhatási támogatásával?

Powell Pál, a Magyar Rendvédelmi Kar elnöke szerint a támogatás elvesztése a fiatal rendvédelmi dolgozók megtartását is nehezítheti. A HírTV Gyöngyösi István tiszás képviselőt is kérdezte, aki későbbi válaszadást ígért. A kormány a költségvetési fedezet hiányára hivatkozik, a korábbi szabályozás pedig eleve az éves forrás biztosításához kötötte a juttatást. A kérdés most az, milyen segítség marad azoknak, akik már az egymillió forinttal számoltak. Portfolio