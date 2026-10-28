Előléptetés és ENSZ-kiküldetés? Új pozícióba kerülhet Pálinkás Szilveszter

Pálinkás Szilveszter korábban még abszurdnak nevezte, hogy valakit egy New York-i katonai beosztással próbáljanak hallgatásra bírni, most azonban éppen ilyen pozícióba kerülhet.

A korábban a hadsereg arcaként is feltűnő százados a kampányhajrában kezdte el bírálni a honvédség állapotát. Majd a kormányváltás után Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter kabinetfőnök-helyettese lett, és soron kívüli előléptetést is kilátásba helyeztek számára.

A Konfront értesülései szerint Pálinkás az ENSZ New York-i magyar képviseletén kaphat újabb beosztást. A Honvédelmi Minisztériumot kerestük, de adásunk kezdéséig nem válaszoltak.